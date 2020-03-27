Нападающий «Уфы» рассказал о подозрении на коронавирус у партнёра по команде

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал, как у люксембургского полузащитника команды Оливье Тилля подозревали наличие коронавируса.

«Не сказать, что ситуация была пугающей, просто в клубе решили перестраховаться. Оливье заболел, у него поднялась высокая температура. Однако чуть позже Тилль сдал два теста, коронавирус у него не обнаружили. Всё закончилось хорошо. А до того напряжение в команде витало, хотя старались не поддаваться панике», — заявил Кротов в интервью RT.

Нападающий также рассказал, как к произошедшему отнёсся сам Тилль.

«Переписывались с ним, он утверждал, что всё нормально. Обсуждали общие темы. Понятно, что не хотелось задавать вопросы Оливье из разряда: «У тебя что, коронавирус?» Просто спрашивал, как у него дела, как самочувствие. Он жаловался на температуру. По сути, у Тилла были симптомы обыкновенной ОРВИ», — добавил Кротов.

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