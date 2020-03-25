Экс-футболист «Динамо» Якубко оскорбил бывшего защитника «Рубина» Наваса

Бывший нападающий московского «Динамо», пермского «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко оскорбил экс-защитника казанского «Рубина» и «Ростова» Сесара Наваса.

Как он заявил в интервью журналисту Анару Ибрагимову на канале в «Яндекс.Дзене», самыми «неудобными» защитниками в Российской премьер-лиге для него были братья Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Мартин Шкртел и Ивица Крижанац.

«И ещё, конечно, одно говно, которое сломало мне челюсть (Сесар Навас. — RT). Но я лучше промолчу. Как можно его простить?» — добавил Якубко.

Якубко выразил уверенность, что Навас тогда нанёс ему удар в челюсть умышленно.

Инцидент между ними произошёл в 2012 году.

Ранее Сесар Навас назвал лучшего защитника в истории РПЛ.