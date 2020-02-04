Навас назвал лучшего защитника в истории РПЛ

Бывший центральный защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас среди всех коллег по амплуа, которые выступали в Российской премьер-лиге (РПЛ), выделил экс-футболиста ЦСКА Сергея Игнашевича.

«Я провёл в России практически десять лет карьеры. Это было невероятное время. Чемпионат России в тот момент, когда я играл, был на высоком уровне. Было много классных форвардов, против которых было трудно: Вагнер Лав, Сейду Думбия, Веллитон, Эменике, было тяжело сдерживать Артёма Дзюбу. На тренировках я играл против Сердара Азмуна — играть против него тоже напросто. А лучшим защитником в истории РПЛ считаю Сергея Игнашевича из ЦСКА. Когда я приезжал в Россию, он уже был ветераном лиги, но поддерживал самый высокий уровень вплоть до самого завершения карьеры. Он обеспечивал шикарный выход из обороны, атлетически очень сильный, умный футболист. Он стабильно выступал все эти годы, что я застал его», — приводит слова Наваса «Бизнес Оnline».

Сергей Игнашевич завершил карьеру футболиста после чемпионата мира — 2018. В настоящее время экс-игрок ЦСКА является главным тренером московского «Торпедо».

Ранее сообщалось, что Алдонин вошёл в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо».