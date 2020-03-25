Мэр Бергамо назвал матч «Аталанты» и «Валенсии» в ЛЧ биологической бомбой

Мэр города Бергамо Джорджио Гори считает, что матч «Аталанты» и «Валенсии» в футбольной Лиге чемпионов стал одной из главных причин распространения коронавируса на территории Италии.

«Матч стал биологической бомбой. Тогда мы ещё не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тыс. фанатов, которые посетили «Сан-Сиро», были заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся», — приводит слова Гори Marca.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля. В Италии на данный момент скончались более 6 тыс. человек из-за коронавируса.

Ранее президент «Сампдории» заявил, что нынешний сезон Серии А продолжать нельзя.