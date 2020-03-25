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Мэр Бергамо назвал матч «Аталанты» и «Валенсии» в ЛЧ биологической бомбой

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Мэр города Бергамо Джорджио Гори считает, что матч «Аталанты» и «Валенсии» в футбольной Лиге чемпионов стал одной из главных причин распространения коронавируса на территории Италии.
Мэр Бергамо назвал матч «Аталанты» и «Валенсии» в ЛЧ биологической бомбой
  • Reuters

«Матч стал биологической бомбой. Тогда мы ещё не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тыс. фанатов, которые посетили «Сан-Сиро», были заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся», — приводит слова Гори Marca.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля. В Италии на данный момент скончались более 6 тыс. человек из-за коронавируса.

Ранее президент «Сампдории» заявил, что нынешний сезон Серии А продолжать нельзя.

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