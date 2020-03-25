Президент «Сампдории» считает, что нынешний сезон Серии А продолжать нельзя

Президент генуэзского футбольного клуба «Сампдория» Массимо Ферреро высказал мнение, что нынешний сезон итальянской Серии А, приостановленный из-за пандемии коронавируса, не стоит доигрывать.

«Продолжать сезон нельзя. Допустим, мы выходим с карантина и даём командам время с 4 апреля по 4 мая на подготовку. Потом играем оставшиеся 12 туров. Выходит, играть мы будем до августа. А что делать со следующим сезоном? Давайте думать уже о нём», — приводит слова Ферреро Football Italia.

Он отметил, что для определения итогов сезона стоит использовать текущее положение в турнирной таблице Серии А и Серии B.

Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом.