Президент «Сампдории» считает, что нынешний сезон Серии А продолжать нельзя
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«Продолжать сезон нельзя. Допустим, мы выходим с карантина и даём командам время с 4 апреля по 4 мая на подготовку. Потом играем оставшиеся 12 туров. Выходит, играть мы будем до августа. А что делать со следующим сезоном? Давайте думать уже о нём», — приводит слова Ферреро Football Italia.
Он отметил, что для определения итогов сезона стоит использовать текущее положение в турнирной таблице Серии А и Серии B.
Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля.
Ранее сообщалось, что голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом.