Александр Емельяненко назвал Кадырова членом своего тренерского штаба

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал главу Чечни Рамзана Кадырова одним из своих тренеров.

«Рамзан Кадыров часто подгоняет меня в спортзале. Говорит: «Давай, давай». Он один из моих тренеров. Мы с ним боксируем, однако я не показываю эти спарринги, чтобы соперники по ним меня не изучали и не разбирали сильные и слабые стороны», — заявил Емельяненко в эфире YouTube-канала Bostanof MMA.

В настоящее время боец тренируется в Грозном в бойцовском клубе «Ахмат».

Ранее Александр Емельяненко объяснил, почему не раскрывает причину своего первого тюремного срока.