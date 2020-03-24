Александр Емельяненко назвал Кадырова членом своего тренерского штаба

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал главу Чечни Рамзана Кадырова одним из своих тренеров.
Александр Емельяненко назвал Кадырова членом своего тренерского штаба
  • © alexemelyanenko

«Рамзан Кадыров часто подгоняет меня в спортзале. Говорит: «Давай, давай». Он один из моих тренеров. Мы с ним боксируем, однако я не показываю эти спарринги, чтобы соперники по ним меня не изучали и не разбирали сильные и слабые стороны», — заявил Емельяненко в эфире YouTube-канала Bostanof MMA.

В настоящее время боец тренируется в Грозном в бойцовском клубе «Ахмат».

Ранее Александр Емельяненко объяснил, почему не раскрывает причину своего первого тюремного срока.

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