Черданцев: выпить могу редко, но метко

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своём отношении к алкоголю.

«Стресс ничем не снимаю. Водки не выпьешь, ведь эфирная работа в разгар сезона ежедневная, к тому же я постоянно езжу за рулём, а в наше время лучше не рисковать и не садиться за руль даже с лёгкого похмелья. Плюс у меня ребёнок, надо рано вставать. Да, есть спортзал, но мне он не помогает, потому что стресс в голове, а не в теле. Наверное, нужно больше гулять на свежем воздухе», — заявил Черданцев RT.

Также комментатор добавил, что может выпить спиртного, однако для этого необходимо «окно» в графике.

«Выпить могу, конечно, редко, но метко. Потому что такая возможность есть только тогда, когда на следующий день у меня нет эфира, а значит, могу себе позволить расслабиться. Но работа интенсивная, и такое бывает далеко не то чтобы не каждый день, а даже не каждую неделю», — сказал Черданцев.

Ранее Черданцев рассказал, сколько восстанавливается после прямых эфиров.