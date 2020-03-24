Черданцев рассказал, сколько восстанавливается после прямых эфиров

Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал, сколько ему требуется времени, чтобы восстановиться после прямых эфиров.

«Долго, бывает даже несколько дней. Ты возвращаешься к каким-то моментам — здесь оговорился, там неправильно оценил эпизод. Сейчас же очень много повторов и даже если ты не очень хочешь в это погружаться, то всё равно в социальных сетях натыкаешься на комментарии и понимаешь, что допустил ошибку во время трансляции. Зритель же имеет возможность любой факт или историю пересмотреть, перепроверить. Сейчас появились люди, которые специализируются на том, чтобы подлавливать комментаторов на ошибках», — сказал комментатор в интервью RT.

Он признался, что переживает по этому поводу, так как всегда относился самокритично и ответственно к своей работе.

«Старшие товарищи мне подсказывали, что после окончания репортажа нужно перелистнуть страницу. Но всё равно мелкие помарки и ошибки есть всегда. Честно, получаю огромное внутреннее удовольствие, когда удаётся почувствовать игру, проанализировать, как она будет складываться, или реализовывается сценарий, который был до игры у меня в голове. Но когда потом оказывается, что что-то упустил, перепутал или забыл, это удручает. Ну и от эмоциональной составляющей никуда не денешься. Химические процессы в организме, адреналин и всё остальное», — добавил Черданцев.

Ранее Черданцев вспомнил, как комментировал поражение ЦСКА от «Мольде» в ЛЧ.