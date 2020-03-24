Черданцев вспомнил, как комментировал поражение ЦСКА от «Мольде» в ЛЧ

Известный комментатор Георгий Черданцев вспомнил, как комментировал поражение московского ЦСКА от норвежского «Мольде» в матче футбольной Лиги чемпионов в 1999 году.

«Тогда должна была закончиться моя толком ещё не начавшаяся карьера. Это был мой первый опыт комментария большого матча с российской командой под картинку. ЦСКА проиграл в квалификации Лиги чемпионов «Мольде» 0:4. В какой-то момент растерялся и не знал, что говорить. Не то чтобы я не болел за российскую команду, но она настолько провально играла, что было непонятно, как себя вести», — сказал комментатор в интервью RT.

По словам Черданцева, проблемы с формулировками у него могли возникнуть и сейчас в таком случае, хотя в подобных ситуациях не стоит перегибать палку с негативом..

«А тогда опыта у меня не было совершенно, и вот во время матча в студию входит человек, у него у руках листок бумаги. Разворачиваю и читаю: «Только что звонил Бурков (наш директор) и велел тебе немедленно прекратить учить их играть в футбол!» Думал, что моя карьера на этом закончена, причём первым, кого встретил, приехав на следующий день в «Останкино», был сам Бурков. Я хотел провалиться сквозь землю, а он расплылся в улыбке, пожал мне руку и сказал: «Привет, молодец! Классно отработал. Только учти, что ты не тренер и не футболист. Поэтому не нужно объяснять профессионалам, как им заниматься своей работой». Хороший урок, на всю жизнь», — заключил комментатор.

Ранее Черданцев выразил мнение, что спортсменов ненавидят меньше, чем комментаторов.