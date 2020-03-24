Черданцев: спортсменов ненавидят меньше, чем комментаторов

Известный комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что спортсменов ненавидят меньше, чем представителей его профессии.

«После выпуска книги у меня состоялись встречи с читателями в разных городах страны. Никакого фейс-контроля не было, мог прийти кто-угодно, в том числе и хейтеры. Но ни разу не было ни одного даже намёка на инцидент. Поэтому, на самом деле, конструктивных претензий нет. Это просто выплески эмоций, которые предполагает наша профессия. Я научился относиться к этому как к части жизни. Скажу лишь то, что нам, комментаторам, достаётся больше, чем кому бы то ни было. Даже самих спортсменов обсуждают и ненавидят меньше, чем нас», — сказал Черданцев в интервью RT.

Ранее Черданцев рассказал, какие сообщения в социальных сетях к нему приходят после «огненных эфиров».