Черданцев: спортсменов ненавидят меньше, чем комментаторов

Короткая ссылка
Известный комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что спортсменов ненавидят меньше, чем представителей его профессии.
Черданцев: спортсменов ненавидят меньше, чем комментаторов
  • @cherdantsev71
  • Instagram

«После выпуска книги у меня состоялись встречи с читателями в разных городах страны. Никакого фейс-контроля не было, мог прийти кто-угодно, в том числе и хейтеры. Но ни разу не было ни одного даже намёка на инцидент. Поэтому, на самом деле, конструктивных претензий нет. Это просто выплески эмоций, которые предполагает наша профессия. Я научился относиться к этому как к части жизни. Скажу лишь то, что нам, комментаторам, достаётся больше, чем кому бы то ни было. Даже самих спортсменов обсуждают и ненавидят меньше, чем нас», — сказал Черданцев в интервью RT.

Ранее Черданцев рассказал, какие сообщения в социальных сетях к нему приходят после «огненных эфиров».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить