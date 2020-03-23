СМИ: Эстафета олимпийского огня в Японии будет проводиться без факелов

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Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио решил изменить формат проведения традиционной эстафеты олимпийского огня.
СМИ: Эстафета олимпийского огня в Японии будет проводиться без факелов
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Reuters со ссылкой на NHK, вместо факелов участники эстафеты будут передвигаться с фонарями-подсвечниками, что, по мнению организаторов, значительно снизит интерес публики, и меньшее число зрителей будет собираться возле трассы, что, в свою очередь, и является целью данных мер в свете ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Старт эстафеты запланирован на 26 марта.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. МОК объявил, что примет решение о будущем ОИ в ближайшие четыре недели, но, несмотря на это, НОК Канады решил не отправлять своих спортсменов на Игры в Токио.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о невозможности проведения ОИ-2020 в нынешних условиях.

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