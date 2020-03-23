Мамиашвили заявил, что российские борцы живут надеждой на участие в ОИ-2020

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что российские борцы сохраняют надежду на участие в предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Пока официальной информации о переносе Игр нет, надеюсь, следующая неделя будет в этом отношении ключевой. Наша сборная сейчас вернулась со сборов. Тренировочный процесс однозначно продолжится в той или иной мере. Будем жить надеждой на участие в Играх. Мы должны быть готовы в любой ситуации», — приводит слова Мамиашвимли ТАСС.

Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступили за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. МОК объявил, что примет решение о проведении ОИ в ближайшие четыре недели. Между тем НОК Канады уже решил не отправлять своих спортсменов на Игры в Токио.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о невозможности проведения ОИ-2020 в нынешних условиях.