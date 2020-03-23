Олимпийский комитет США: мы ценим, что МОК услышал наши опасения

Национальный олимпийский комитет США отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о рассмотрении вопроса о проведении Олимпийских игр в Токио в течение четырёх ближайших недель.

«МОК конкретизировал свою позицию, однако спортсмены продолжают пребывать в подвешенном состоянии из-за неопределённости по решению о проведении Олимпийских игр в запланированные даты. Мы ценим, что МОК услышал наши опасения и желания, организация продолжает делать всё возможное, чтобы разрешить ситуацию настолько скоро, насколько это возможно», — говорится в заявлении НОК США.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, а НОК Канады решил не отправлять своих спортсменов на Игры.

Ранее сообщалось, что МОК примет окончательное решение по летней Олимпиаде 2020 года в Токио в течение четырёх недель.