Олимпийский комитет США: мы ценим, что МОК услышал наши опасения

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Национальный олимпийский комитет США отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о рассмотрении вопроса о проведении Олимпийских игр в Токио в течение четырёх ближайших недель.
Олимпийский комитет США: мы ценим, что МОК услышал наши опасения
  • Reuters

«МОК конкретизировал свою позицию, однако спортсмены продолжают пребывать в подвешенном состоянии из-за неопределённости по решению о проведении Олимпийских игр в запланированные даты. Мы ценим, что МОК услышал наши опасения и желания, организация продолжает делать всё возможное, чтобы разрешить ситуацию настолько скоро, насколько это возможно», — говорится в заявлении НОК США.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, а НОК Канады решил не отправлять своих спортсменов на Игры.

Ранее сообщалось, что МОК примет окончательное решение по летней Олимпиаде 2020 года в Токио в течение четырёх недель.

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