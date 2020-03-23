Глава оргкомитета ОИ-2020: мы не настолько безрассудны, чтобы следовать изначальному плану

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Глава организационного комитета Олимпиады 2020 года в Токио Ёсиро Мори прокомментировал ситуацию с возможным переносом Игр из-за пандемии коронавируса.
Глава оргкомитета ОИ-2020: мы не настолько безрассудны, чтобы следовать изначальному плану
  • Reuters

«В воскресенье я провёл телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Он обратился ко мне за советом по поводу проведения Игр перед экстренной встречей МОК. Отмена Игр не обсуждается, это невозможно», — приводит слова Мори Independent.

Он отметил, что оргкомитет Олимпиады и власти Токио будут обсуждать дальнейшую судьбу соревнований, их перенос на другие даты будет рассматриваться в числе других возможных вариантов.

«Мы не настолько безрассудны, чтобы следовать изначальному плану», — добавил глава оргкомитета.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, а НОК Канады решил не отправлять своих спортсменов на Игры.

Ранее сообщалось, что министр по делам ОИ назвала очень сложным выбор приемлемого срока переноса Игр.

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