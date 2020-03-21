Фигуристка Сотникова показала свой шрам после операции

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Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова показала шрам на шее, оставшийся после перенесённой операции.
Фигуристка Сотникова показала свой шрам после операции
  • РИА Новости

В своём Instagram 23-летняя фигуристка, завершившая карьеру, опубликовала фото, на котором отчётливо виден шрам на шее, оставшийся после операции, и сопроводила снимок сообщением: «Все так смотрят на мой шрам и говорят, какая я храбрая, что не скрываю его. А зачем скрывать то, что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и со шрамами себя показывать так, как будто это ожерелье на миллиард. Правильно? Правильно».

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

Ранее агент Сотниковой рассказала, что врачи установили шесть шурупов в позвоночник фигуристки.

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