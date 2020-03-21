СМИ: Клубы НБА будут выплачивать игрокам зарплаты до 1 апреля

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пока не берут на себя обязательства по выплате зарплат после 1 апреля в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Согласно коллективному договору между НБА и профсоюзом игроков, лига имеет право удержать 1,1% от зарплаты баскетболистов за каждый отменённый матч.

НБА приостановила сезон 11 марта как минимум на 30 дней после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. Впоследствии инфекцию подхватили порядка десяти баскетболистов НБА.

Ранее сообщалось, что НБА сделает всё для продолжения сезона.