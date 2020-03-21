Источник: НБА сделает всё для продолжения сезона

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Досрочное прекращение сезона грозит Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серьёзными убытками.
Источник: НБА сделает всё для продолжения сезона
  • © Reuters

«Лично я настроен скептически. Думаю, мы вряд ли узнаем имя чемпиона НБА в этом году. Но я говорил с руководителями клубов и знаю, что они серьёзно настроены на то, чтобы доиграть сезон до конца. Речь о больших деньгах — доходы будут очень высокими, даже если придётся проводить матчи без зрителей до трёх побед и закончить в августе», — приводит слова обозревателя Зака Лоу ESPN

НБА приостановила сезон после того, как французский баскетболист «Юта Джаз» Руди Гобер получил положительный результат теста на коронавирус.

Ранее баскетболист «Лейкерс» Джеймс назвал плюс в пандемии коронавируса.

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