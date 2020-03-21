Баскетболист «Лейкерс» Джеймс назвал плюс в пандемии коронавируса
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«Позитивная сторона во всём этом тем не менее есть. Я провожу много времени с семьёй. Время, которое никогда не мог получить в этот момент сезона», — приводит SI слова Джеймса.
НБА приостановила сезон после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер получил положительный результат теста на коронавирус. В настоящее время в лиге инфицированы порядка десяти баскетболистов.
Ранее сообщалось, что в клубе НБА «Филадельфия» у трёх человек обнаружен коронавирус.