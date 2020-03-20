В клубе НБА «Филадельфия» у трёх человек обнаружен коронавирус
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Как сообщает пресс-служба клуба, это выяснилось после прохождения тестов на коронавирус всеми игроками, тренерами и остальными сотрудниками «Севенти Сиксерс».
Имена заразившихся спортсменов не оглашаются, они находятся в самоизоляции.
12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что НБА запретила игрокам тренироваться где-либо, кроме дома.