В клубе НБА «Филадельфия» у трёх человек обнаружен коронавирус

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» объявил об обнаружении коронавируса у трёх игроков команды.
В клубе НБА «Филадельфия» у трёх человек обнаружен коронавирус
  • © Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, это выяснилось после прохождения тестов на коронавирус всеми игроками, тренерами и остальными сотрудниками «Севенти Сиксерс».

Имена заразившихся спортсменов не оглашаются, они находятся в самоизоляции.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что НБА запретила игрокам тренироваться где-либо, кроме дома.

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