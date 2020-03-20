В клубе НБА «Филадельфия» у трёх человек обнаружен коронавирус

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» объявил об обнаружении коронавируса у трёх игроков команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, это выяснилось после прохождения тестов на коронавирус всеми игроками, тренерами и остальными сотрудниками «Севенти Сиксерс».

Имена заразившихся спортсменов не оглашаются, они находятся в самоизоляции.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что НБА запретила игрокам тренироваться где-либо, кроме дома.