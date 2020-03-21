Президент «Спортинга» Варандаш будет работать врачом в Португалии во время пандемии коронавируса

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш, который работал врачом во время войны в Афганистане, будет оказывать медицинские услуги в Португалии во время пандемии коронавируса.

«Для поколения наших родителей, дедушек и бабушек, для нынешнего поколения, которое не может расти в стране, задыхающейся в результате серьёзного экономического кризиса. Для Португалии… Давайте сделаем это! Каждый по-своему. Кто-то заботится о больных, кто-то печёт хлеб, другие информируют португальцев, другие работают, чтобы поддерживать экономику и страну. Я уже служил стране, и сегодня я сделаю это снова, пока действует чрезвычайное положение… Я буду возвращаться всякий раз, как это понадобится Португалии. Давайте поможем нашей стране все вместе», — написал Варандаш в Instagram.

В Португалии введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Вооружённые силы страны принимают в свои ряды солдат в запасе и в отставке.

Ранее сообщалось, что президент мексиканской футбольной лиги заразился коронавирусом.