Президент мексиканской футбольной лиги заразился коронавирусом

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Президент высшего футбольного дивизиона Мексики Энрике Бонилья получил положительный результат теста на коронавирус.
Президент мексиканской футбольной лиги заразился коронавирусом
  • © Reuters

«Я в курсе текущей ситуации, в которой находится наша страна, а также альтернативных и возможных решений для разрешения проблемы. Уверяю, что буду действовать со всей ответственностью», — гласит обращение Бонильи на официальном сайте лиги.

В Мексике зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом и два случая летального исхода.

Ранее президент Сербии пригрозил футболисту «Реала» Йовичу арестом за нарушение карантина.

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