Президент мексиканской футбольной лиги заразился коронавирусом

Президент высшего футбольного дивизиона Мексики Энрике Бонилья получил положительный результат теста на коронавирус.

«Я в курсе текущей ситуации, в которой находится наша страна, а также альтернативных и возможных решений для разрешения проблемы. Уверяю, что буду действовать со всей ответственностью», — гласит обращение Бонильи на официальном сайте лиги.

В Мексике зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом и два случая летального исхода.

Ранее президент Сербии пригрозил футболисту «Реала» Йовичу арестом за нарушение карантина.