Эстонский «Калев» снялся с розыгрыша Единой лиги ВТБ

В связи с чрезвычайным положением в Эстонии баскетбольный клуб «Калев» снялся с розыгрыша Единой лиги ВТБ.

«Это очень грустная новость для нас. Но мы с пониманием относимся к решению «Калева», учитывая сложившиеся обстоятельства. В это тяжёлое время мы все должны оставаться солидарны, поддерживать друг друга. При этом Единая лига ВТБ надеется возобновить сезон после 10 апреля. Большинство клубов продолжает тренироваться и поддерживать форму. Мы верим в то, что сумеем продолжить играть в баскетбол и вернуться к привычной жизни с учётом улучшения ситуации не только в России, но и во всем мире», — цитирует генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин официальный сайт турнира.

В регулярном чемпионате Единой Лиге ВТБ «Калев» занимал 5-е место, имея 8 побед и 12 поражений.

Ранее сообщалось, что баскетболисты «Локомотива-Кубани» не заражены коронавирусом.