Эстонский «Калев» снялся с розыгрыша Единой лиги ВТБ

Короткая ссылка
В связи с чрезвычайным положением в Эстонии баскетбольный клуб «Калев» снялся с розыгрыша Единой лиги ВТБ.
Эстонский «Калев» снялся с розыгрыша Единой лиги ВТБ
  • © facebook.com/bckalevcramo

«Это очень грустная новость для нас. Но мы с пониманием относимся к решению «Калева», учитывая сложившиеся обстоятельства. В это тяжёлое время мы все должны оставаться солидарны, поддерживать друг друга. При этом Единая лига ВТБ надеется возобновить сезон после 10 апреля. Большинство клубов продолжает тренироваться и поддерживать форму. Мы верим в то, что сумеем продолжить играть в баскетбол и вернуться к привычной жизни с учётом улучшения ситуации не только в России, но и во всем мире», — цитирует генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин официальный сайт турнира.

В регулярном чемпионате Единой Лиге ВТБ «Калев» занимал 5-е место, имея 8 побед и 12 поражений.

Ранее сообщалось, что баскетболисты «Локомотива-Кубани» не заражены коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить