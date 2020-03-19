Баскетболисты «Локомотива-Кубани» не заражены коронавирусом

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Среди игроков баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» не было выявлено случаев заражения коронавирусом.
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» не заражены коронавирусом
  • ©lokobasket.com

Как сообщает пресс-служба клуба, у всех игроков и сотрудников клуба по результатам тестирования заболевание не выявлено.

Отмечается, что игроки, тренерский штаб, все сотрудники клуба, которые прибыли из Таллина, остаются на карантине.

Также сообщается, что второй тест запланирован на 23 марта и до получения его результатов все остаются на самоизоляции.

12 марта российский клуб сыграл в гостях с таллинским «Калевом» в Единой лиге ВТБ. После этого стало известно, что у одного из сотрудников эстонской команды подтвердилось заболевание.

Ранее сообщалось, что звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом.

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