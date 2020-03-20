Футболист «Вест Бромвича» сообщил, что болен коронавирусом

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У нападающего «Вест Бромвич Альбион» Чарли Остина был диагностирован коронавирус.
Футболист «Вест Бромвича» сообщил, что болен коронавирусом
  • Reuters

«Я почувствовал, как будто кто-то вылил на меня ведро воды. Перед тем как я ощутил симптомы болезни в субботу, я общался по телефону с тёщей и выразил надежду, что, если кто-то в нашей семье и заразится коронавирусом, это буду я. Чувствовал себя крепким и здоровым, думал, что справлюсь. На прошлой неделе я жил полной жизнью. Не то чтобы я не воспринимал коронавирус серьёзно, но теперь осознал, что это чрезвычайно серьёзная проблема и мы должны к ней относиться именно так», — приводит слова Остина The Telegraph.

Футболист подозревает, что заразился коронавирусом на фестивале в Челтнеме, где побывал на прошлой неделе. С субботы Остин не виделся с супругой и тремя детьми, хотя они живут в одном доме. Остин заподозрил у себя инфекцию, когда его температура поднялась до 39,7 градусов по Цельсию.

Ранее экс-футболист «Спартака» Никифоров рассказал о жизни на карантине в Испании.

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