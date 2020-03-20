Экс-футболист «Спартака» Никифоров рассказал о жизни на карантине в Испании

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Юрий Никифоров рассказал, что в Испании полиция тщательно следит за соблюдением карантина.

«На улицу выходить нельзя. Если надо куда-то выйти, ты должен быть в машине один. А выезжать можно лишь в магазин, аптеку или на заправку. И всё это только в своём районе. Надо соблюдать, что говорят испанцы. А если не соблюдаешь — штраф, причём очень серьёзный, который бьёт по карману. Три-четыре дня назад жена с дочкой читали, что полиция остановила около 60 человек и выписала штрафы — от €500 до €2 тыс. Если вышли в город, при вас нет документов или вы обманываете полицию, штраф возрастает в разы. А если им не нравится моя версия, то сопроводят туда, куда вы едете. Если вы вышли за продуктами, то могут попросить показать чек», — цитирует Никифорова «Чемпионат».

Испания является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболист «Кристал Пэлас» Заха бесплатно предоставит жильё медработникам для борьбы с коронавирусом.