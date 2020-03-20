Футболист «Кристал Пэлас» Заха бесплатно предоставит жильё медработникам для борьбы с коронавирусом

Вингер «Кристал Пэлас» Вильфрид Заха предложил свою помощь врачам из Национальной службы здравоохранения Англии на время пандемии коронавируса.

Об этом футболист сообщил в своём аккаунте в Twitter. Заха является совладельцем риелторской компании. Ивуариец сделает бесплатным пребыванием в своих домах и квартирах для медработников и врачебного персонала.

На данный момент в Великобритании зафиксировано более 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что экс-футболисты МЮ Невилл и Гиггз бесплатно разместят в своих гостиницах медиков для борьбы с коронавирусом.