Футболист «Кристал Пэлас» Заха бесплатно предоставит жильё медработникам для борьбы с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом футболист сообщил в своём аккаунте в Twitter. Заха является совладельцем риелторской компании. Ивуариец сделает бесплатным пребыванием в своих домах и квартирах для медработников и врачебного персонала.
На данный момент в Великобритании зафиксировано более 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом.
Ранее сообщалось, что экс-футболисты МЮ Невилл и Гиггз бесплатно разместят в своих гостиницах медиков для борьбы с коронавирусом.