Футболист «Кристал Пэлас» Заха бесплатно предоставит жильё медработникам для борьбы с коронавирусом

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Вингер «Кристал Пэлас» Вильфрид Заха предложил свою помощь врачам из Национальной службы здравоохранения Англии на время пандемии коронавируса.
Футболист «Кристал Пэлас» Заха бесплатно предоставит жильё медработникам для борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом футболист сообщил в своём аккаунте в Twitter. Заха является совладельцем риелторской компании. Ивуариец сделает бесплатным пребыванием в своих домах и квартирах для медработников и врачебного персонала.

На данный момент в Великобритании зафиксировано более 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что экс-футболисты МЮ Невилл и Гиггз бесплатно разместят в своих гостиницах медиков для борьбы с коронавирусом.

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