Глава UFC отреагировал на критику СМИ за попытки проводить турниры, невзирая на коронавирус

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на критику СМИ о том, что промоушен не бережёт здоровье своих спортсменов, проводя турниры.

«Зайдите в интернет, посмотрите на некоторых из этих людей. Самые слабые и самые глупые люди на Земле освещают самый большой и самый крутой вид спорта на планете. Мы будем продолжать работать согласно графику. Все будут получать деньги. Мы разберёмся с этим, и мы будем первым видом спорта, который вернётся. Всё будет продолжаться. СМИ могут говорить столько, сколько захотят. Мы делаем правильные вещи в том, что касается медобследования. Мы занимались этим и до коронавируса, заботились о людях и заботились о том, чтобы все были здоровы. В каждом поединке они получают медицинскую помощь, которая гораздо лучше, нежели та, которую они смогли бы получить дома», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Несмотря на отмену спортивных мероприятий по всему миру, в UFC намерены продолжать турниры на закрытых площадках.

Ранее Шлеменко выразил мнение, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном будет отменён.