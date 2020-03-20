Шлеменко считает, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном будет отменён

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился своим мнением относительно судьбы поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и первым номером рейтинга организации Тони Фергюсоном.
Шлеменко считает, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном будет отменён
  • РИА Новости

«Я думаю, имеет смысл попытаться провести поединок Хабиба и Фергюсона. Всё идёт к тому, что его не будет и на этот раз, но я понимаю, почему UFC всё же пытается устроить этот бой. После стольких отмен в компании наконец хотят довести историю до конца. Все хотят этого боя, и не важно, где. Такой поединок может войти в историю, учитывая те условия, в которых его хотят провести. Нурмагомедову повезло в этом смысле. Ведь если он и Фергюсон подерутся в нынешних условиях, это будут вспоминать ещё долго. Где провести бой? Можно на студии, с эффектами и прочими возможностями, которые сейчас есть, и устроить отличное зрелище для ТВ-аудитории», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона срывался четыре раза по причинам травм спортсменов. В этот раз проведению боя может помешать мировая пандемия коронавируса.

Ранее брат Нурмагомедова заявил, что хочет «разнести» Яна и Сехудо.

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