Брат Нурмагомедова заявил, что хочет «разнести» Яна и Сехудо

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился амбициями в преддверии дебюта в промоушене.

«Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли — мне надо разнести их всех», — цитирует Умара Instargam UFC Russia.

Генри Сехудо является обладателем чемпионского пояса в наилегчайшем весе, а россиянин Пётр Ян занимает третью строчку рейтинга.

Умар Нурмагомедов должен дебютировать в промоушене поединком с американцем Хантером Азуром на турнире UFC 249.

Ранее тренер Нурмагомедова рассказал, что будет, если Фергюсон снимется с боя.