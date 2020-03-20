Брат Нурмагомедова заявил, что хочет «разнести» Яна и Сехудо

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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился амбициями в преддверии дебюта в промоушене.
Брат Нурмагомедова заявил, что хочет «разнести» Яна и Сехудо
  • © umar_nurmagomedov
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«Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли — мне надо разнести их всех», — цитирует Умара Instargam UFC Russia.

Генри Сехудо является обладателем чемпионского пояса в наилегчайшем весе, а россиянин Пётр Ян занимает третью строчку рейтинга.

Умар Нурмагомедов должен дебютировать в промоушене поединком с американцем Хантером Азуром на турнире UFC 249. 

Ранее тренер Нурмагомедова рассказал, что будет, если Фергюсон снимется с боя.

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