Брат Нурмагомедова заявил, что хочет «разнести» Яна и Сехудо
- © umar_nurmagomedov
«Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли — мне надо разнести их всех», — цитирует Умара Instargam UFC Russia.
Генри Сехудо является обладателем чемпионского пояса в наилегчайшем весе, а россиянин Пётр Ян занимает третью строчку рейтинга.
Умар Нурмагомедов должен дебютировать в промоушене поединком с американцем Хантером Азуром на турнире UFC 249.
Ранее тренер Нурмагомедова рассказал, что будет, если Фергюсон снимется с боя.