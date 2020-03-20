Тренер Нурмагомедова рассказал, что будет, если Фергюсон снимется с боя

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что будет, если американец Тони Фергюсон откажется от поединка с его подопечным.

«Если с Тони что-то случится, Хабиб будет драться с кем-то другим. С любым топовым бойцом, без разницы. А потом вернётся за Фергюсоном. Он настроен на бой, нет такого, что если Тони не явится, то Хабиб не будет драться. Но Фергюсон сейчас лучший из всех, с кем он может подраться, поэтому Хабиб хочет встретиться именно с ним», — приводит слова Мендеса BJPenn.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее тренер Нурмагомедова высказался о возможном месте проведения боя с Фергюсоном.