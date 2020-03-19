Тренер Нурмагомедова высказался о возможном месте проведения боя с Фергюсоном

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о возможном месте проведения перенесённого поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Не знаю, где пройдёт бой. Но до него ещё четыре с половиной недели, а Дана Уайт уже ищет варианты. Сейчас у него есть возможность маневрировать в плане места проведения», — приводит слова Мендеса The Sun.

Он не исключил, что поединок может пройти за пределами США.

«Возможно, но это зависит от ситуации с авиарейсами. Отец Хабиба уже называл вариант, который мне тоже кажется вероятным, — Абу-Даби. К такому мы не готовились, но в этом есть смысл. Со зрителями или без — это мы не обсуждали. Хабиб просто хочет подраться», — добавил тренер.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее стали известны особенности подготовки Нурмагомедова в США в условиях пандемии коронавируса.