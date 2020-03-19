Тренер Нурмагомедова высказался о возможном месте проведения боя с Фергюсоном

Короткая ссылка
Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о возможном месте проведения перенесённого поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Тренер Нурмагомедова высказался о возможном месте проведения боя с Фергюсоном
  • © Chris Unger
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, где пройдёт бой. Но до него ещё четыре с половиной недели, а Дана Уайт уже ищет варианты. Сейчас у него есть возможность маневрировать в плане места проведения», — приводит слова Мендеса The Sun.

Он не исключил, что поединок может пройти за пределами США.

«Возможно, но это зависит от ситуации с авиарейсами. Отец Хабиба уже называл вариант, который мне тоже кажется вероятным, — Абу-Даби. К такому мы не готовились, но в этом есть смысл. Со зрителями или без — это мы не обсуждали. Хабиб просто хочет подраться», — добавил тренер.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее стали известны особенности подготовки Нурмагомедова в США в условиях пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить