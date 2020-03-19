Стали известны особенности подготовки Нурмагомедова в США в условиях пандемии коронавируса

В зале AKA в американском Сан-Хосе рассказали о процессе подготовки чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова к бою с представителем США Тони Фергюсоном в условия пандемии коронавируса.

«Сейчас максимально создана безопасность во время подготовки. В зале находятся только Хабиб и те, кто ему помогает. Никто другой в зал не допускается», — приводит ТАСС, слова представителя AKA.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса его перенесли. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее глава UFC пошутил по поводу проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона на Луне.