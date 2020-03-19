Стали известны особенности подготовки Нурмагомедова в США в условиях пандемии коронавируса

Короткая ссылка
В зале AKA в американском Сан-Хосе рассказали о процессе подготовки чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова к бою с представителем США Тони Фергюсоном в условия пандемии коронавируса.
Стали известны особенности подготовки Нурмагомедова в США в условиях пандемии коронавируса
  • @khabib_nurmagomedov
  • Twitter

«Сейчас максимально создана безопасность во время подготовки. В зале находятся только Хабиб и те, кто ему помогает. Никто другой в зал не допускается», — приводит ТАСС, слова представителя AKA.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса его перенесли. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее глава UFC пошутил по поводу проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона на Луне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить