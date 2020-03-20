Исинбаева призвала прислушиваться к советам вирусологов во время мировой пандемии

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом россиянка Елена Исинбаева на фоне мировой пандемии коронавируса призвала людей меньше обращать внимание на новости из телевизора.
Исинбаева призвала прислушиваться к советам вирусологов во время мировой пандемии
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Сегодня сложно что-либо планировать и реализовывать. Из-за вируса, охватившего весь мир, этапы отборочных соревнований «Каждый ребёнок достоин пьедестала» в городах нашей страны приходится переносить на более поздние сроки. Но ничего, главное здоровье! Всем позитива и, пожалуйста, без паники! Я рекомендую слушать больше не новости из телевизора, а мнение компетентных вирусологов и профессоров», — гласит пост Исинбаевой в Instagram.

Мировая пандемия коронавируса охватила более 150 стран. От болезни скончались порядка 10 тыс. человек.

Ранее Исинбаева выразила уверенность, что ОИ-2020 состоятся в соответствии с графиком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить