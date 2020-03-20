Исинбаева призвала прислушиваться к советам вирусологов во время мировой пандемии

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом россиянка Елена Исинбаева на фоне мировой пандемии коронавируса призвала людей меньше обращать внимание на новости из телевизора.

«Сегодня сложно что-либо планировать и реализовывать. Из-за вируса, охватившего весь мир, этапы отборочных соревнований «Каждый ребёнок достоин пьедестала» в городах нашей страны приходится переносить на более поздние сроки. Но ничего, главное здоровье! Всем позитива и, пожалуйста, без паники! Я рекомендую слушать больше не новости из телевизора, а мнение компетентных вирусологов и профессоров», — гласит пост Исинбаевой в Instagram.

Мировая пандемия коронавируса охватила более 150 стран. От болезни скончались порядка 10 тыс. человек.

Ранее Исинбаева выразила уверенность, что ОИ-2020 состоятся в соответствии с графиком.