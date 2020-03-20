Глава UFC допустил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состояться в срок
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«Знаете, дней десять назад я бы уверенно ответил. Но сейчас приходится действовать по обстоятельствам. Не знаю, у меня нет ответа», — приводит слова Уайта TSN.
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.
Ранее тренер Нурмагомедова высказался о возможном месте проведения боя с Фергюсоном.