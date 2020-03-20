В «Ахмате» оценили введение налоговых каникул на время эпидемии коронавируса

Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров прокомментировал введение налоговых каникул на время приостановления чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.

«Налоговые каникулы — это для всех клубов реальный плюс. Да и не только для клубов, но и для всех предприятий. Это поможет нам в короткой перспективе избавиться от финансовой нагрузки», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что в случае выполнения рекомендаций правительства и врачей клубу не грозят ни финансовые проблемы, ни сам коронавирус. Он также заявил, что сейчас ведётся диалог с футболистами команды по поводу их зарплат.

«Игроки готовы, да. Мы зафиксируем курс, можно сказать, что решение уже окончательное. Цифру вам сейчас не назову, но со многими уже поговорили. Такая антикризисная мера», — добавил Айдамиров.

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Ранее в «Локомотиве» поддержали отмену финансового фейр-плей из-за коронавируса.