Губерниев прокомментировал ситуацию с лыжником, у которого заподозрили коронавирус

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с лыжником Владимиром Рыбкиным, которого госпитализировали с подозрением на наличие коронавируса.
Губерниев прокомментировал ситуацию с лыжником, у которого заподозрили коронавирус
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Такой вопрос: а не хотят ли болваны, которые решили проводить отменённый чемпионат по лыжным гонкам в Малиновке, рассказать о состоянии здоровья парня с подозрением на коронавирус? Власти Архангельской области, к вам вопрос!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале

Он также поинтересовался, поместили ли на карантин участников первенства России по лыжным гонкам, на котором планировал выступить Рыбкин.

«Кстати, теперь понятно, почему некоторые так не хотят, чтобы я лыжи комментировал! Потому что ваши косяки, непрофессиональная работа, хамство и слабость сразу будут видны всей стране и всему миру!» — написал Губерниев.

Он добавил, что намерен и дальше комментировать лыжные гонки.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что на чемпионате России не было выявлено спортсменов с коронавирусом, а сами соревнования были отменены в качестве меры предосторожности.

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