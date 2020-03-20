Губерниев прокомментировал ситуацию с лыжником, у которого заподозрили коронавирус

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с лыжником Владимиром Рыбкиным, которого госпитализировали с подозрением на наличие коронавируса.

«Такой вопрос: а не хотят ли болваны, которые решили проводить отменённый чемпионат по лыжным гонкам в Малиновке, рассказать о состоянии здоровья парня с подозрением на коронавирус? Власти Архангельской области, к вам вопрос!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также поинтересовался, поместили ли на карантин участников первенства России по лыжным гонкам, на котором планировал выступить Рыбкин.

«Кстати, теперь понятно, почему некоторые так не хотят, чтобы я лыжи комментировал! Потому что ваши косяки, непрофессиональная работа, хамство и слабость сразу будут видны всей стране и всему миру!» — написал Губерниев.

Он добавил, что намерен и дальше комментировать лыжные гонки.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что на чемпионате России не было выявлено спортсменов с коронавирусом, а сами соревнования были отменены в качестве меры предосторожности.