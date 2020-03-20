Хоккеист Брызгалов о коронавирусе: в России готовы ко всему и ничего не боятся

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Известный российский хоккейный голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказался о ситуации с распространением коронавируса в России.
Хоккеист Брызгалов о коронавирусе: в России готовы ко всему и ничего не боятся
  • РИА Новости

«Коронавирус в России? Там готовы ко всему и ничего не боятся. В России американские горки каждый день, и там готовы даже к коронавирусу», — сказал Брызгалов в эфире подкаста Cam and Strick.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 20 марта число заражённых по всему миру превысило 209 тыс., свыше 8,7 тыс. человек скончались. В России на данный момент зафиксировано около 210 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в футбольном клубе «Нью-Йорк Сити» зафиксирован случай заражения коронавирусом.

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