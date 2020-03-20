В футбольном клубе «Нью-Йорк Сити» зафиксирован случай заражения коронавирусом

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Футбольный клуб cевероамериканской Высшей лиги футбола «Нью-Йорк Сити» объявил о заражении коронавирусом одного из сотрудников клуба.
В футбольном клубе «Нью-Йорк Сити» зафиксирован случай заражения коронавирусом
  • Pixabay

Как сообщается на официальном сайте клуба, коронавирус обнаружен у представителя департамента команды.

Отмечается, что у сотрудника лёгкие симптомы заболевания, он чувствует себя хорошо и будет соблюдать самоизоляцию.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией, после чего во всём мире начали массово отменять спортивные мероприятия. 20 марта число заражённых превысило 209 тыс., свыше 8,7 тыс. человек скончались.

Ранее сообщалось, что в клубе НБА «Филадельфия» у трёх человек обнаружен коронавирус.

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