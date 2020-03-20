Большунов рассказал, как пошутил над Клебо во время одной из гонок

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как пошутил над трёхкратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо во время одной из гонок.

«Для меня интересно не просто быстро бежать, а, может быть, даже поговорить с соперником в том же масс-старте. С Йоханнесом Клебо так однажды было. Мы бежали 34 км, я предложил ему попить из своей фляги, он тут же предложил мне свой напиток. Понятно, что нельзя пить из чужой бутылки. Но мы ж ради прикола… Понятно, что Клебо отказался, но чего ж было не предложить? Заодно показать Йоханнесу, что мне не тяжело на дистанции, ещё и пошутить могу», — сказал Большунов в интервью RT.

Ранее Большунов назвал самую драматичную гонку в карьере.