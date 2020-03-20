Большунов рассказал, как пошутил над Клебо во время одной из гонок
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«Для меня интересно не просто быстро бежать, а, может быть, даже поговорить с соперником в том же масс-старте. С Йоханнесом Клебо так однажды было. Мы бежали 34 км, я предложил ему попить из своей фляги, он тут же предложил мне свой напиток. Понятно, что нельзя пить из чужой бутылки. Но мы ж ради прикола… Понятно, что Клебо отказался, но чего ж было не предложить? Заодно показать Йоханнесу, что мне не тяжело на дистанции, ещё и пошутить могу», — сказал Большунов в интервью RT.
Ранее Большунов назвал самую драматичную гонку в карьере.