Лыжник Большунов назвал самую драматичную гонку в карьере

Победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов рассказал о самой драматичной гонке в карьере.

«Здесь далеко даже ходить не нужно: «тридцатка» на «Ски Туре», которую я проиграл из-за того, что как-то всё сошлось — и неправильный выбор лыж, и погода. Очень было обидно и сильно в душу запало. После той гонки, по ощущениям, мне больше человек в интернете написали, чем когда-либо», — заявил Большунов в интервью RT.

Ранее Большунов признался, что на ЧМ испытывал больше давления по сравнению с Олимпиадой.