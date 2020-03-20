Лыжник Большунов назвал самую драматичную гонку в карьере

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Победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов рассказал о самой драматичной гонке в карьере.
Лыжник Большунов назвал самую драматичную гонку в карьере
  • © Vianney Thibaut/NordicFocus/Getty Images

«Здесь далеко даже ходить не нужно: «тридцатка» на «Ски Туре», которую я проиграл из-за того, что как-то всё сошлось — и неправильный выбор лыж, и погода. Очень было обидно и сильно в душу запало. После той гонки, по ощущениям, мне больше человек в интернете написали, чем когда-либо», — заявил Большунов в интервью RT.

Ранее Большунов признался, что на ЧМ испытывал больше давления по сравнению с Олимпиадой.

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