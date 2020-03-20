Большунов признался, что на ЧМ испытывал большее давление по сравнению с Олимпиадой

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Российский лыжник Александр Большунов сравнил давление, испытанное им на Олимпийских играх 2018 года и во время прошлогоднего чемпионата мира.
Большунов признался, что на ЧМ испытывал большее давление по сравнению с Олимпиадой
  • РИА Новости

«Сейчас намного больше психологии. Очень много давления было на чемпионате мира в Зеефельде на 15-километровой дистанции, ведь до того, как туда приехать, я выиграл две «пятнашки». Поэтому и ожидания были высокими, мои собственные в том числе. Но ничего из этого не получилось. Там я и понял, что лучше вообще ничего не ждать от соревнований заранее, а готовиться и показывать результат», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью RT.

Ранее глава ФЛГР объяснила, за счёт чего Большунов выиграл зачёт КМ.

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