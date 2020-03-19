Глава ФЛГР объяснила, за счёт чего Большунов выиграл зачёт КМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, за счёт чего Александр Большунов стал победителем общего зачёта Кубка мира в минувшем сезоне.

«Прежде всего — невероятный талант. Бог и родители дали ему огромную силу. В этом сезоне он вырос во всех отношениях — не столько в физике прибавил, сколько в тактике, в правильном подходе к гонкам», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Она также отметила, что Большунову во многом помогло его трудолюбие.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила заключительные два этапа Кубка мира сезона-2019/20, и Большунов стал победителем Кубка мира.

Ранее Вяльбе рассказала о жалобах на лыжника Сергея Устюгова.