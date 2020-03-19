Вяльбе рассказала о жалобах на лыжника Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о жалобах на двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова от одного из врачей.

«У него слишком много отрицаний. То не хочу, это не буду. Смотрите, что получается. Устюгов заболел в разгар сезона и обвинил в этом, получается, меня и федерацию. Отправили его, видите ли, из Европы в Россию для получения визы в Северную Америку. Разве его одного?» — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

По её словам, у федерации не было возможности сделать визу Устюгову летом, но Александр Большунов тоже возвращался в Россию для получения визы.

«Заболели двое — Устюгов и Непряева. Если ты куда-то летишь, неужели сложно выполнить предписание врача и принимать противовирусные средства? Он отказался, заявил, что не будет этого делать», — добавила Вяльбе.

В минувшем сезоне Устюгов побеждал в гонках на этапах «Тур де Ски» в Ленцерхайде и Тоблахе, а также завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала о причинах отмены чемпионата России по лыжным гонкам.