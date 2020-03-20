76-летний Непомнящий рассказал о своём отношении к коронавирусу

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Известный тренер Валерий Непомнящий рассказал, что думает о пандемии коронавируса.

«Говорят, что я сам вхожу в зону риска, но ничего, езжу по городу, занимаюсь делами. Да, мы отменили соревнования, но надо продолжать жить. Чувствую, что обстановка несколько нагнетается и некоторые ведут себя не совсем честно. Но это жизнь, я к этому привык. Есть чёрное, есть белое, а есть полутона. Поэтому нельзя всё мерить одними и теми же категориями», — заявил Непомнящий в интервью RT.

Ранее Билялетдинов высказался о досрочном завершении сезона РПЛ из-за коронавируса.

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