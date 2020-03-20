Билялетдинов высказался о досрочном завершении сезона РПЛ из-за коронавируса

Известный тренер Ринат Билелятдинов высказался о возможности досрочного завершения текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.

«В крайнем случае окончание нынешнего сезона плавно перейдёт в следующий. Но лучше так, чем всё останавливать. Надо доиграть, чтобы не нарушать спортивный принцип. Конечно, можно принести сезон в жертву коронавирусу, но это неправильно. Кто-то должен попасть в Лигу чемпионов, кто-то — в Лигу Европы, кто-то — опуститься в ФНЛ», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее почётный президент РФС рассказал, когда могут возобновиться матчи РПЛ.