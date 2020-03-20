Вартапетов объяснил, в чём главная проблема пандемии коронавируса

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Бывший врач «Спартака», а в настоящий момент гендиректор армянского «Урарту» по медицинской части Михаил Вартапетов назвал коронавирус не самым страшным заболеванием.
Вартапетов объяснил, в чём главная проблема пандемии коронавируса
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«Выскажу крамольную мысль: в коронавирусе вообще нет ничего страшного. Это обычная вирусная инфекция, похожая на те, которыми все мы болели неоднократно. Но информационный фон вызывает панику у людей, в том числе в правительствах стран. ВОЗ была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины. Но сам по себе он не относится к числу тяжёлых заболеваний с высоким уровнем летальности», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Вартапетов рассказал, как будут тренироваться футболисты на карантине из-за коронавируса.

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