Нурмагомедов поблагодарил американских бойцов за помощь в подготовке к бою с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поблагодарил американских бойцов Эдвина и Эдварда Родригесов за помощь в подготовке к поединку с Тони Фергюсоном.

«Большое спасибо братьям за помощь. Эти близнецы нападают на меня по очереди. Хорошо, что не вместе», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса было запрещено проводить мероприятие на территории США. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона.