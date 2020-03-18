Макгрегор рассказал о главной ошибке в бою с Нурмагомедовым

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что не готовился должным образом к бою с обладателем титула в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Должен признаться, что я не тренировался должным образом перед тем поединком и подошёл к нему не в лучшей форме. Называйте это как хотите. Сейчас же я чувствую себя как тот, кто не ел неделю. Я могу достигнуть чего угодно, если поставлю перед собой цель. Именно вера определяет, кто победит. Что мне помешало в поединке с Хабибом? Я был не полностью готов. Это доказывает, что в бою может произойти что угодно. Я больше не повторю подобной ошибки. Я хорошо начал тот поединок, но в какой-то момент всё изменилось», — цитирует Макгрегора Bleacher Report.

Бой ирландца с Нурмагомедовым состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приёмом.

Ранее Макгрегор сообщил, что его тетя умерла не от коронавируса.