Макгрегор сообщил, что его тетя умерла не от коронавируса

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что причиной смерти его тёти стал не коронавирус.

«Я хочу уточнить: было подтверждено, что она не была жертвой коронавируса. Готовясь к её похоронам, я знаю, что многие из нас столкнутся с вирусом в ближайшие недели. Я прошу вас приложить все усилия, чтобы быть с друзьями и семьёй в эти непростые дни», — написал Макгрегор в своём Instagram.

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 15 марта от коронавируса скончались 5720 человек.

Ранее глава UFC заверил, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится.