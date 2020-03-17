Гинер о приостановке РПЛ: у нас потом есть ещё время доиграть сезон
- РИА Новости
«Это правильное решение. Как можно играть без зрителей? Это что, товарищеские игры? В футбол играют для зрителей! Так что правильно, что взяли паузу до 10 апреля. У нас потом есть ещё время доиграть сезон. Думаю, сейчас УЕФА и чемпионат Европы перенесёт. Губернаторы и мэры правильно принимают решения по 5 тыс., 1 тыс., но играть без зрителей нельзя. Срок же можно продлевать. Будем видеть, что эта «чума» не пошла на спад, — продлят, значит. А если спадёт, то зачем футболистам сидеть и ждать?» — приводит слова Гинера РБ.
17 марта РФС приостановил все футбольные турниры под своей эгидой до 10 апреля. По итогам 22 из 30 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Ранее сообщалось, что футболист «Сочи» Калугин поддержал решение о приостановке РПЛ до 10 апреля.