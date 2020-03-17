Гинер о приостановке РПЛ: у нас потом есть ещё время доиграть сезон

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) приостановить проведение всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.

«Это правильное решение. Как можно играть без зрителей? Это что, товарищеские игры? В футбол играют для зрителей! Так что правильно, что взяли паузу до 10 апреля. У нас потом есть ещё время доиграть сезон. Думаю, сейчас УЕФА и чемпионат Европы перенесёт. Губернаторы и мэры правильно принимают решения по 5 тыс., 1 тыс., но играть без зрителей нельзя. Срок же можно продлевать. Будем видеть, что эта «чума» не пошла на спад, — продлят, значит. А если спадёт, то зачем футболистам сидеть и ждать?» — приводит слова Гинера РБ.

17 марта РФС приостановил все футбольные турниры под своей эгидой до 10 апреля. По итогам 22 из 30 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Ранее сообщалось, что футболист «Сочи» Калугин поддержал решение о приостановке РПЛ до 10 апреля.